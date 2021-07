Warframe: TennoCon 2021: "The New War" wird präsentiert

Belohnung für das Zuschauen von dreißig aufeinanderfolgenden Minuten zwischen 18:30 und 23:00 Uhr

Tannukai-Langschwert-Skin und Rüstungsset

Wird am Ende des TennoLive-In-Game-Staffel-Events vergeben, Anwesenheit ist Voraussetzung für die Qualifikation

Loki Prime Warframe mit Slot

Verliehen für das Zuschauen von dreißig aufeinanderfolgenden Minuten zwischen 23:00 und 01:00 Uhr

Am 17. Juli 2021 findet die diesjährige TennoCon statt. Digital Extremes wird abermals in digitaler Form die Zukunft von Warframe im Livestream präsentieren ( zur Website ). Um 23 Uhr findet das Hauptevent statt, und zwar die Vorstellung der Inhaltserweiterung "The New War". Vorher geben die Entwickler mehrere Einblicke hinter die Kulissen und veranstalten Community-Events (z.B. Community-Art-Show und Cosplay-Wettbewerb)."Wie die meisten Spieler inzwischen wissen, bringen wir The New War zurück zurTennoCon! Es wird ein besonderer Moment für uns alle sein, da es schon eine Weile her ist, dass wir diese Erweiterung zum ersten Mal mit den Spielern diskutiert haben. Wir hoffen wirklich, dass die Tenno einen Tag genießen werden, der ihnen und den denkwürdigen Erfahrungen, die wir gemeinsam in Warframe gemacht haben, gewidmet ist", so Sheldon Carter, Chief Operating Officer. "Es gibt viele neue und aufregende Enthüllungen, aber die Spieler müssen die TennoLive verfolgen, um mehr zu erfahren. Wir haben eine fesselnde und interaktive Übertragung geplant, die für jeden etwas bieten wird. Außerdem gibt es einen Loki Prime Drop.""Wir haben viel Zeit damit verbracht, in Devstreams und auf vergangenen TennoCons über The New War zu sprechen. Wir haben Kurzfilme gezeigt, In-Game-Nachrichten und Vorankündigungen hinzugefügt, und jetzt hat das Warten ein Ende ... wir sind so aufgeregt, endlich einige Antworten zu geben und jedem einen kleinen Teil von dem zu zeigen, was mit The New War kommen wird. Wir sind dankbar für die Geduld unserer Spieler und freuen uns darauf, ihre Reaktionen auf einige unserer großen Enthüllungen im Chat zu sehen", so Rebecca Ford, Live Operations und Community Director bei DE. "Ihre Unterstützung macht dieses Event möglich. Es gibt Spielern auf der ganzen Welt die Möglichkeit, jedes Jahr gemeinsam zu feiern. Und dieses Jahr haben wir ein besonderes In-Game-Preview-Event, das die Spieler zu schätzen wissen werden."Außerdem wurden Twitch- und Steam-Drops für das Zuschauen des Livestreams angekündigt. Den Eventplan findet ihr hier Vastilok Gunblade WaffeIn-Game-Staffel-Event-Belohnung während des TennoLive-SegmentsTwitch- und Steam-Drop während des TennoLive-SegmentsLetztes aktuelles Video: 8 Year Anniversary