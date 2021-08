Warframe: Rhino Prime und Nyx Prime im Prime Vault

1200 Platinum

400 Platinum

400 Platinum

200 Platinum

200 Platinum

Im Prime Vault von Warframe werden ab heute Abend um 20 Uhr sowohl Rhino Prime als Nyx Prime angeboten. Digital Extremes : "Überwältigt eure Feinde mit körperlicher Kraft und Gedankenkontrolle, mit dem Prime Vault! Rhino Prime kehrt zusammen mit seinen Prime Waffen und exklusiven Anpassungen für eine begrenzte Zeit zurück. Da Nyx Prime bereits über Void-Sturm-Missionen verfügbar ist, gibt es nun noch mehr Möglichkeiten, diesen tödlichen psychischen Warframe und ihre Accessoires zu erhalten. Wenn Prime Warframes sich aus dem Vault erheben, müssen andere zurückkehren! Verpasst nicht eure letzte Chance, mit Zephyr Prime und Chroma Prime die Luft und Elemente zu beherrschen, bevor sie verschwinden!"Folgende Prime-Vault-Pakete sidn geplant.Nyx and Rhino Prime Dual Pack - 59,99 DollarNyx Prime Pack - 39,99 DollarRhino Prime Pack- 39,99 DollarNyx Prime Accessories Pack - 19,99 DollarRhino Prime Accessories Pack - 19,99 DollarPrime Warframes und Waffen sind die mächtigsten Gegenstände/Items im Spiel. Man kann Relikte im Spiel sammeln, um den Prime-Warframe selbst zu bauen oder man kauft die Prime-Pakete und erhält direkten Zugriff auf die entsprechenden Warframes plus Kosmetikkram und Platinum.Letztes aktuelles Video: TennoCon 2021 | Cross Play And Cross Save In Development