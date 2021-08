Warframe: Devstream: Nidus Prime, die Rückkehr von Plague Star und Making-of The New War

Heute Abend um 20 Uhr findet ein Warframe -Devstream statt, in dem Digital Extremes u.a. Nidus Prime ausführlich vorstellen wird ( Twitch YouTube ). Nidus Prime wurde erstmals auf der Tennocon 2021 vorgestellt und ist die Prime-Variante von Nidus. Sie bietet verbesserte Basiswerte und zusätzliche Polaritäts-Slots, die den Spielern mehr Mod-Anpassungen und stärkere Builds ermöglichen."Zuschauer, die einschalten, haben außerdem die Möglichkeit, eine Wiederholung des beliebten narrativen Tenno Relay-Events von der Tennocon 2021 auf allen Plattformen zu erleben, das während des diesjährigen TennoLive-Streams für viele Spieler aufgrund der massiv hohen gleichzeitigen Zuschauerzahlen nicht zugänglich war. Diese Wiederholung des Stresstests nimmt die Zuschauer mit auf eine nacherzählte, immersive Rückblende zu einigen der bedeutsamsten und schockierendsten Handlungsmomente in der Geschichte von Warframe sowie auf einen Blick zurück in die sagenumwobene Zariman Ten Zero und andere Warframe-Szenen", schreiben die Entwickler.In der Entwicklerpräsentation soll auch die Rückkehr des Warframe-Events "Operation: Plague Star" angekündigt werden. Ein zeitlich begrenztes Event, bei dem sich die Spieler zusammenschließen können, um die Ebenen von Eidolon gegen verseuchte Lebensformen zu verteidigen, bevor sie sich auf den Weg nach Cetus machen. In dem Zusammenhang soll auch eine neue Waffe enthüllt werden."Bevor der Stream endet, werden den Zuschauern Twitch-Drops und ein Blick hinter die Kulissen einiger in der Entwicklung befindlicher Inhalte versprochen, während das Team den Weg zu einem gewaltigen Krieg gegen die Sentients in The New War fortsetzt, das später in diesem Jahr erscheint."Darüber hinaus wird " Gara Prime Access " am 8. September enden. Atlas Prime, Tekko Prime und Dethcube Prime werden am 8. September ebenfalls aus dem Prime Vault verschwinden.Letztes aktuelles Video: TennoCon 2021 | Cross Play And Cross Save In Development