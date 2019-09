Endless Space: Collection: Derzeit kostenlos im Humble Store erhältlich - 4Players.de

Während für Endless Space 2 mit "Awakening" gerade die vierte Erweiterung gestartet ist (wir berichteten ), ist der Vorgänger inklusive "Disharmony"-Add-on aktuell kostenlos als Endles Space Collection im Humble Store zu haben, sofern man sich für den Humble-Bundle-Newsletter anmeldet und einen Steam-Account zur Einlösung des Gratis-Keys besitzt. Regulär kostet die Sammlung im Humble Store 19,99 Euro bzw. 9,99 Euro auf Steam.Im Test beurteilte Ben die Weltraum-Strategie damals folgendermaßen: "Es gibt einen Punkt, an dem sich das unterhaltsame Kleinklein der Planetenverwaltung in ein gleichförmiges Grenzverschieben wandelt: Runde um Runde zieht man dann riesige Flotten über die Grenze, während man eroberten Systemen wie nebenbei wichtige Verbesserungen verpasst. In diesen Momenten offenbart Endless Space seine größten Stärken und Schwächen: Mit wenigen Klicks verwalte ich ein ganzes Imperium, verschiebe meine Untertanen wie ein gewiefter Stratege seine Schachfiguren - so könnte im besten Sinne die vermutlich übersichtlichste Tabellenkalkulation auf diesem Planeten aussehen!"Letztes aktuelles Video: Disharmony DLC