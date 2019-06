Shenmue 3: Erstes Statement der Entwickler zur Kontroverse um die Exklusivität im Epic Games Store - 4Players.de

Die Umstellung der Vertriebsplattform von Steam auf den Epic Games Store hat (gelinde gesagt) für viel Ärger bei Käufern von Shenmue 3 gesorgt - vor allem bei Kickstarter-Unterstützern, denen eine Steam-Fassung zugesagt wurde, die nun erst später erscheinen wird. Die Gemüter kochten daraufhin hoch und viele Unterstützer (Backer) des Projekts verlangten Rückerstattungen, weil konkrete Versprechen nicht eingehalten wurden. Publisher Deep Silver reagierte mit folgendem Statement gegenüber PC Gamer : "Deep Silver hat sich dem Projekt lange nach dem Kickstarter-Abschluss angeschlossen und ist daher nicht in der Lage, die Aktionen zu kommentieren, da wir nicht an dieser Seite des Projekts beteiligt sind."Nach einer Sendepause im Verlauf der E3 2019 haben sich nun die Entwickler (Ys.net) via Kickstarter zu Wort gemeldet und signalisiert, dass sie "zuhören" und um das in sie gesetzte Vertrauen wissen würden . Sie schrieben: "Wir wollen sicherstellen, dass sich die Unterstützer bewusst sind, dass wir auf ihre Anliegen hören. Wir bitten alle Fans um etwas Geduld, da wir derzeit auf der E3 sind und erst in unsere jeweiligen Büros zurückkehren müssen, um die Situation zu beurteilen und gemeinsam einen Weg zu finden, um das Vertrauen zu rechtfertigen, das sie uns entgegengebracht haben." Generelles Feedback zur Kickstarter-Kampagne soll an "info@shenmue.link" gerichtet werden. Allgemeine Anfragen können an Deep Silver schickt werden.Shenmue 3 wird am 19. November 2019 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Die PC-Version wird zwölf Monate exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein und danach auf anderen Plattformen wie Steam erscheinen. Auch physische Kopien (Box-Versionen) werden mit einem Code für den Epic Games Store ausgeliefert.Eine ähnliche Kontroverse gab es bei Deep Silver schon einmal, und zwar bei Metro Exodus , das erst via Steam veröffentlicht werden sollte, aber kurz vor dem Verkaufsstart in den Epic Games Store verlegt wurde. Mittlerweile ist der Endzeit-Shooter zumindest noch im Microsoft-Store erhältlich.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show