Shenmue 3: Keine Steam-Keys vor November 2020 für Kickstarter-Unterstützer; Rückerstattungen geplant - 4Players.de

Nach der Kontroverse um den zeitexklusiven Wechsel der PC-Version von Shenmue 3 in den Epic Games Store, trotz versprochener Steam-Version, haben YSNET, Deep Silver und Epic Games endlich Antworten auf Forderungen nach Rückerstattungen, Steam-Keys und Co. gegeben. Auch die Inhalte der physischen Version wurden preisgegeben.Kurzum: Es wird keine Steam-Keys für Kickstarter-Unterstützer zum Verkaufsstart von Shenmue 3 am 19. November 2019 geben. In dem neuen Kickstarter-Beitrag steht, dass die an "der Verkaufsplanung beteiligten Unternehmen" keinen Kompromiss finden konnten. Die Entwickler entschuldigten sich zunächst für die Unannehmlichkeiten und stellten auch Rückerstattungen in Aussicht.Shenmue 3 wird für Kickstarter-Unterstützer (je nach Pledge-Level) als digitale und/oder physische Version erhältlich sein. Die digitale Version wird via Key für den Epic Games Key ausgeliefert. Die physische Box-Version wird einen Key für den Epic Games Store und eine Disc enthalten. Die Disc wird lediglich den Epic Games Key umfassen und keine weiteren Spieldaten. Die Kickstarter-Unterstützer sollen ferner auswählen können, ob sie ein Jahr nach Release von Shenmue 3 zusätzlich noch einen Steam-Key erhalten wollen. Diese Option muss manuell in der "Backer Survey" ausgewählt werden, sofern das Survey-System entsprechend umgestellt wurde - oder man wechselt zur PS4-Fassung.Sollten diese Möglichkeiten für die Kickstarter-Unterstützer nicht infrage kommen, können Rückerstattungen beantragt werden. Details zum Rückerstattungsprozess sollen in einem späteren Update bekanntgegeben werden.In dem Kickstarter-Beitrag heißt es: "Wie in den Updates und der Survey beim Launch erwähnt, hatten wir ursprünglich den PC-Vertrieb über Steam geplant. Unter Berücksichtigung von Veröffentlichungs- und Vertriebsaspekten haben YSNET und Deep Silver eine Partnerschaft mit dem Epic Games Store für den Vertrieb der PC-Version vereinbart. Als Publishing-Partner hat Deep Silver nicht nur zum Vertrieb und zum Marketing beigetragen, sondern auch zur Vergrößerung des Spiels, so dass Shenmue 3 zum Verkaufsstart größer ausfällt [als ursprünglich geplant]. Außerdem war Epic Games von Beginn an dabei, da wir uns für die Unreal Engine 4 entschieden haben und [Epic Games] uns während des gesamten Entwicklungsprozesses unterstützt hat."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show