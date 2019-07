Shenmue 3: Anpassungen an den Zusatzzielen (Stretch Goals); erweiterte Inhalte benannt - 4Players.de

Zusammen mit der Ankündigung von Rückerstattungen für Kickstarter-Unterstützer und der Verfügbarkeit von Steam-Keys ( wir berichteten ) haben sich YS.net und Deep Silver auch zur Anpassung mancher Zusatzziele (Stretch Goals) für Shenmue 3 geäußert, die bei der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne und dem Crowdfunding auf der eigenen Webseite erreicht wurden.Ein Zusatzziel wird es nicht in das finale Spiel schaffen, und zwar das "Character Perspective System" (Ziel: 5 Mio. Dollar), das es ermöglichen sollte, dass sich die Welt von Shenmue mit unterschiedlichen "Charakter-Persönlichkeiten" erkunden lässt. Als Grund wurde genannt, dass es einfach nicht in dieses Spiel implementiert werden konnte. Ansonsten wurde der "Skilltree" in ein "Skillbuch" umgewandelt, weil es besser zum Kampfsystem passen soll. Aus der "Baisha Area" wird das "Fortified Castle", aber alle Minispiele, Events, Elemente und Co. sollen bestehen bleiben. Durch die Zusammenarbeit mit Deep Silver konnten zehn weitere Zusatzziele angegangen werden - hierbei handelt es sich hauptsächlich um Erweiterungen bestehender Areale.Ansonsten wollen die Entwickler die Story-Präsentation mit mehr Zwischensequenzen und Flashbacks (Rückblenden) weiter optimiert und den Umfang sowie die Lebendigkeit der frei begehbaren Bereiche erweitert haben. Auch das Kampfsystem soll mehr Tiefe als ursprünglich geplant bieten. Die Schwierigkeit der Kämpfe kann im Spiel geändert werden (von Einsteiger bis Experte). Last but not least sollen Story-Fortschritt, Fertigkeitserwerb, Training, Minispiele, Jobs und andere Elemente, die in früheren Spielen unabhängig voneinander waren, so überarbeitet worden sein, dass sie besser in einen einzigen "Game Cycle" passen (quasi ein übergreifender Spielablauf).Shenmue 3 wird am 19. November 2019 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Die PC-Version wird zwölf Monate exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein und danach auf anderen Plattformen wie Steam erscheinen. Auch physische Kopien (Box-Versionen) werden mit einem Code für den Epic Games Store ausgeliefert.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show