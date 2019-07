Shenmue 3: Kickstarter-Unterstützer und "Slacker Backer" müssen auf Vorbesteller-Boni und DLC-Pass verzichten - 4Players.de

Vorbesteller-Boni: Anleitung für die fortgeschrittene Technik 'Glutkick', das Kenpogi Trainingsoutfit und das Peking-Power Starterpaket

Deluxe Edition: Hauptspiel, DLC-Pass (alle nach dem Spiel veröffentlichten DLC-Inhalte und die Anleitung für die fortgeschrittene Technik 'Brennender Sandsturm') und Ryos 'legendäre' Fliegerjacke.

"Ab 80 Dollar: Get an international phone card (in-game item) to call Nozomi, Guizhang Chen, Ine-san, Joy, Fuku-san, or other characters from Shenmue 1 & 2. This item will unlock phone conversations and flashback scenes available only to Kickstarter Backers. Keep your friends close with S3 World Telecom.

Ab 120 Dollar: An actual capsule toy that will appear in the game! Get one of four random figures: Ryo, Shenhua, Chai or the Forklift.

Ab 160 Dollar: A backer-only Advanced Technique Scroll + 20 Capsule Toy Tickets

Ab 250 Dollar: A backer-only Arcane Technique Scroll + A Skin-change feature for Ryo's Jacket

Ab 800 Dollar: Find your name tag on the temple and receive a special Technique Scroll"

Diejenigen, die Shenmue 3 via Kickstarter oder als "Slacker Backer" unterstützt haben, werden nicht mit den Bonusinhalten für Vorbesteller oder den Zusatzinhalten der Deluxe Edition inkl. Season Pass oder DLC-Pass versorgt, diese Antwort hat ein Kickstarter-Unterstützer von YS.net auf Nachfrage erhalten.In dem Statement der Entwickler hieß es: "Die Standard und Deluxe Editionen, die im Einzelhandel erhältlich sein werden, stehen nicht mit der Crowdfunding-Kampagne in Verbindung". Spieler müssten sich die entsprechenden Inhalte dazukaufen, heißt es weiter, sofern dies überhaupt möglich sei. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass sowohl Kickstarter-Unterstützer als auch Slacker Backer ihre eigenen Editionen erhalten werden, die wiederum bestimmte Inhalte umfassen, die in der Standard und Deluxe Edition nicht verfügbar sein werden.In den Kickstarter-Kommentaren stößt die Erklärung auf wenig Gegenliebe . Viele Unterstützer sind der Ansicht, dass das Projekt ohne sie überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Bei der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne war von Vorbesteller-Boni und DLC-Pass übrigens gar keine Rede. Diese Elemente wurden erst viel später angekündigt.Zusatzinhalte für Vorbesteller und in der Deluxe Edition:Exklusive Inhalte für Kickstarter-Unterstützer und "Slacker Backer":Angaben zur versprochenen Trial-Version wurden nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show