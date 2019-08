Shenmue 3: Video gibt Einblicke in die Welt und das Kampfsystem - 4Players.de

Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC) Screenshot - Shenmue 3 (PC)

Ys Net und Deep Silver haben im Rahmen der gamescom ein neues Video zu Shenmue 3 veröffentlicht, das Einblicke in die detaillierte Welt und das Kampfsystem des Action-Adventures geben soll:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 A Day in Shenmue TrailerRyo Hazukis drittes Abenteuer (zur Vorschau ) erscheint am 19. November 2019 für PlayStation 4 sowie PC und wird vom Hersteller wie folgt beschrieben: "Shenmue III ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Dreamcast-Klassiker Shenmue (1999) und Shenmue II (2001). Das geistige Kind der Entwicklerlegende Yu Suzuki vereint klassisches Arcade-Gameplay, wie man es aus Virtua Fighter kennt, mit Rollenspielelementen, um eine epische Geschichte auf der Konsole zu erzählen. Shenmue ist weltweit bekannt als eines der ambitioniertesten Projekte der Videospielgeschichte. Die cineastische Geschichte mit ihrem klaren Fokus auf die starken Charaktere in Kombination mit realistischen Gefechten und spaßigen Mini-Games, fesselt Spieler und Kritiker bis heute. Viele Feature, die in heutigen Spielen alltäglich sind, wie beispielsweise Quick-Time-Events, feierten in Shenmue ihr Debut. Shenmue III wurde 2015 im Rahmen der Sony Pressekonferenz auf der E3 in Los Angeles vorgestellt. Gleichzeitig startete die Kickstarter-Kampagne, die bis heute zwei Guiness-Weltrekorde hält und mit über 6 Millionen US Dollar unterstützt wurde. Für die Entwicklung des Titels zeichnet sich Yu Suzukis unabhängige Firma, der viele Mitglieder der ursprünglichen Shenmue-Teams angehören, Ys Net mit Sitz in Tokio verantwortlich."