Shenmue 3: Rückerstattungsumfragen (PC) werden verschickt und eine weitere Steamkey-Unsicherheit - 4Players.de

Die Kickstarter-Unterstützer von Shenmue 3 sollen bis zum 4. Oktober um 16:59 Uhr (3. Oktober um 23:59 Uhr JST) eine E-Mail von Fangamer erhalten und können in der "Survey" auswählen, ob sie die Region ihrer PS4-Fassung des Spiels wechseln oder eine Rückerstattung (nur PC) beantragen wollen. Allerdings haben die Entwickler noch eine weitere Einschränkung einräumen müssen. Bisher wurde kommuniziert, dass die Backer/Projektunterstützer bei den Optionen "PC Physical" oder "PC Digital" entscheiden können, ob sie zusätzlich noch einen Steam-Key erhalten wollen. Dieser Key soll ein Jahr später nachgeliefert werden, wenn der Exklusivzeitraum im Epic Games Store endet.Die generelle Verfügbarkeit dieses zusätzlichen Steamkeys wird in einem aktuellen Kickstarter-Beitrag via Siliconera infrage gestellt. In dem "Update" heißt es, dass "die Verhandlungen mit Valve Software noch im Gange" wären und sie zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche Zusage bezüglich der Verfügbarkeit von Steamkeys geben könnten. "Anträge auf Steamkeys werden im Rahmen der Umfrage akzeptiert, es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Steamkeys in Anbetracht der Verhandlungen mit Valve letztendlich nicht verteilt werden", heißt es. Die Entwickler entschuldigten sich (abermals) für diese Abänderung und wollen die Unterstützer auf dem Laufenden halten. Die Bearbeitung der Rückerstattung könnte übrigens zwischen 20 Geschäftstagen und drei Monaten dauern.Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Mood Video - Spirit Of The Land