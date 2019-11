Shenmue 3: Trailer soll auf den anstehenden Verkaufsstart einstimmen - 4Players.de

Am 19. November 2019 wird Shenmue 3 für PC (Epic Games Store) und PlayStation 4 erscheinen - und passend zum anstehenden Verkaufsstart haben Ys Net, Deep Silver und Sony den folgenden Trailer veröffentlicht, der auf das Fernost-Action-Abenteuer einstimmen soll. Unsere jüngste Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch Trailer"Spiele als Ryo Hazuki, ein 18-jähriger Kampfsportkünstler aus Japan, der den Tod seines Vaters rächen will. In diesem dritten Teil der Shenmue-Reihe sucht Ryo nach dem Geheimnis hinter dem Spiegel des Phönix, dem Artefakt, auf das es die Mörder seines Vaters abgesehen haben. Seine Reise führt ihn durch das beeindruckend in Szene gesetzte ländliche China, voller Leben und umgeben von wunderschönen Landschaften. Ryo verschlägt es auf seinem Abenteuer in Städte und Dörfer in den Bergen, in denen er sein Training fortsetzt, sich die Zeit mit Glücksspiel vertreibt, die Spielhallen besucht und Teilzeitjobs annimmt, während er weiter nach er Wahrheit hinter dem Spiegel des Phönix sucht."