Shenmue 3: Erste DLC-Erweiterung "Battle Rally" steht in den Startlöchern

Mit Battle Rally steht die erste Erweiterung für das Action-Abenteuer Shenmue 3 in den Startlöchern: Wie Publisher Deep Silver mitteilt, erscheint der DLC am 21. Januar für PC und PS4 zum Preis von 7,99 Euro."Battle Rally bietet in einem Rennen, das seinesgleichen sucht, neue Gaming-Aktivitäten, da die Teilnehmer auf ihrem Weg durch die Strecke Kopf-an-Kopf-Kämpfe austragen", heißt es in der Pressemitteilung.Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass man erstmal nicht nur Serienheld Ryo Hazuki aktiv steuert. Stattdessen steht auch das schatzsuchende "Wuying Ren" zur Auswahl. Zudem soll zum ersten Mal auch Ryos Sparring-Partner Wie Zhen mit von der Partie sein.