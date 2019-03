DayZ: Xbox Game Preview beendet, Vollversion erhältlich - 4Players.de

DayZ hat das Game Preview Programm von Microsoft verlassen und ist ab sofort als Vollversion auf der Xbox One erhältlich. Das hat Bohemia Interactive bekannt gegeben. Trotzdem soll der Survival-Titel auch 2019 noch mit zahlreichen Updates versehen werden, die u.a. neue Inhalte wie weitere Waffen und Vehikel bieten sowie Konzepte innerhalb der Spielmechanik weiter verfeinern sollen.Bis zu 60 Spieler tummeln sich gleichzeitig in den Partien und kämpfen um ihr Überleben in der postapokalyptischen Welt. Wie die Entwickler berichten, haben in den vergangenen Monaten mehr als 500.000 Spieler am Game Preview Programm von DayZ teilgenommen und mit ihrem Feedback dazu beigetragen, dass die Steuerung, das Inventarmanagement und die Performance zum Start der Vollversion weiter optimiert wurden.Ursprünglich war DayZ eine Mod der Militärsimulation Arma 2, wurde dann aber als eigenständiges Spiel veröffentlicht und erschien auf dem PC bereits 2013 im Early Access. Zum Start der Vollversion wurde der Preis auf Xbox One auf 49,99 Euro angehoben. Eine PS4-Umsetzung soll noch im Laufe des Jahres folgen.Letztes aktuelles Video: Every Day is a New Story Cinematic Trailer