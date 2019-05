DayZ: PS4-Umsetzung veröffentlicht - 4Players.de

Mit etwas Verspätung hat Bohemia Interactive seinen Survival-Titel DayZ jetzt auch auf der PlayStation 4 veröffentlicht, nachdem es auf PC und Xbox One schon vor ein paar Monaten den Early Access bzw. das Game Preview Program verlassen hat."DayZ ist ein gnadenloses, authentisches Open-World-Online-Sandbox-Spiel, in dem jeder der 60 Spieler pro Server nur ein Ziel vor Augen hat: um jeden Preis zu überleben. Es gibt keine offensichtlichen Tipps, Wegpunkte, integrierte Tutorials oder andere Hilfestellungen für dich. Jede Entscheidung ist ausschlaggebend, denn ohne Speicherstände oder Extraleben kann jeder Fehler tödlich sein. Wenn du stirbst, verlierst du alles und beginnst von vorne", heißt es in der Spielbeschreibung im PlayStation Store, wo der Titel zum Preis von 49,99 Euro angeboten wird und aufgrund des Mehrspieler-Schwerpunkts ein PS-Plus-Abo erfordert.Als Einstimmung auf die PS4-Umsetzung hat man mit Surviving Chernarus zudem einen knapp dreiminütigen Live Action Trailer veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Live Action Trailer