DayZ: Box-Version für PS4 und Xbox One ab Mitte Oktober erhältlich - 4Players.de

Besser spät als nie: Sold Out und Bohemia Interactive werden die physische Box-Version von DayZ weltweit am 15. Oktober 2019 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Retail-Version wird für 39,99 Euro im Einzelhandel erhältlich sein. DayZ erschien Ende Mai 2019 auf PlayStation 4 in digitaler Form. Ende März 2019 wurde die Xbox Game Preview (Early Access) auf der Microsoft-Konsole beendet."Wir sind begeistert DayZ im Oktober so vielen Spielern auf PS4 und Xbox One zugänglich zu machen", so Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Sold Out. "Als eines der ersten Online-Survival-Spiele hat DayZ Millionen Spieler weltweit dazu veranlasst, sich mit einander zu verbünden - oder einander in den Rücken zu fallen - um die offene Welt von Chernarus zu überleben.""Spieler kämpfen in der tristen post-apokalyptischen Welt mit bis zu 60 Mitstreitern auf einem einzigen Server ums schiere Überleben. Es gilt, gegen eine infizierte Nation zu bestehen, nach Vorräten zu suchen, die feindliche Wildnis zu erkunden und sich gegen andere Spieler zu verteidigen, die alles tun würden, um nur einen weiteren Tag zu überleben. Ob man Chernarus allein durchstreift, oder als Team gegen die feindliche Open-World kämpft - DayZ erzählt die individuelle Geschichte eines jeden Überlebenden."Letztes aktuelles Video: Live Action Trailer