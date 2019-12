DayZ: Livonia (DLC): Zweite Karte als Download-Erweiterung erhältlich - 4Players.de

Für DayZ ist auf die Karte "Livonia" als kostenpflichtige Download-Erweiterung auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 13,99 Euro). Bis zu 60 Spieler pro Server liefern sich in der neuen Umgebung den altbekannten Überlebenskampf. Die Karte soll 163 km² groß sein. Sie ist damit etwas kleiner als der bekannte Schauplatz (225 km²), weswegen man wesentlich häufiger auf andere Spieler treffen soll.Die Entwickler schreiben: "Diese osteuropäische Landschaft beinhaltet die südliche Region Topolin-Nadbór innerhalb der polnischsprachigen Nation Livonia. Das Terrain bietet üppige grüne Landschaften, dichte Wälder, überwucherte Felder, gewundene Flüsse, ruhige Seen, finstere Moraste, eine Reihe verfallener Gebäude sowie die Überreste einer kollabierten Gesellschaft. (...) Livonias Nahrungsmittelversorgung ist karg, also müssen die Spieler lernen, ihre Mahlzeiten in der Wildnis zu sammeln, zu fischen und zu jagen, wenn sie nicht verhungern wollen. Glücklicherweise ist Livonia die Heimat zahlreicher Wildtiere, von denen sich die Überlebenden ernähren können. Aber Vorsicht: Neben diesen wandelnden Leckerbissen lauert in der postapokalyptischen Welt von DayZ auch eine neue Bedrohung - der eurasische Braunbär. (...) Das gemäßigte Spätsommerklima von Livonia ist zwar grundsätzlich sehr angenehm, bringt aber auch heftige Niederschläge und Gewitter mit sich. Die Unvorhersehbarkeit der Wetterlage bietet den Überlebenden eine zusätzliche Herausforderung, da sie sich nach geeigneter Schutzkleidung und Schutz vor der Witterung umsehen müssen."Letztes aktuelles Video: Livonia - DLC Release Trailer