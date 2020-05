DayZ: Starker Anstieg der Spielerzahl dank Xbox Game Pass

Das Survival-Spiel DayZ verzeichnet dank Microsofts Spiele-Abodienst Xbox Game Pass auf der Xbox One einen rasanten Zuwachs bei den Spielerzahlen. Das hat Bohemia Interactive nach Angaben von Eurogamer.net bestätigt. Tatsächlich verbucht man nach Aussagen des Studios mehrere hunderttausend Neuzugänge, seitdem DayZ am 7. Mai in die Abo-Bibliothek aufgenommen wurde."Xbox Game Pass ist eine großartige Gelegenheit für uns, das Spiel für ein anderes Publikum zu öffnen, so dass eine gewaltige Anzahl neuer Spieler DayZ in all seiner rohen Härte und Schönheit zusammen mit Veteranen erleben können", so VojtÄ›ch Je¨átko, Publishing Director bei Bohemia Interactive.Wir stellen aktuell die populärsten Spiele-Abos in einem großen Special vor, inklusive Bewertungen in diversen Kategorien vor. Auch haben wir über das Potenzial und die Zukunftsaussichten dieser Dienste in einem Video-Talk geplaudert Letztes aktuelles Video: Update 107 Teaser