They Bleed Pixels: Von Lovecraft inspirierter Horror-Plattformer springt auf die Switch

Extrem präzise Steuerung: Statt komplizierte Combos zu lernen und auf Tasten zu hämmern können Sie mit nur einer Taste geschickte Angriffskombinationen ausführen. Die exakte Kontrolle über Ihren Charakter erlaubt Ihnen, punktgenau zu manövrieren, während Sie mit Doppel- und Seitensprüngen der Gravitation trotzen.

Elf riesige Level zum Durchkämpfen und Erkunden, jedes mit eigenem Grafikstil und eigener Musik. Schalten Sie zusätzliche Gast-Level von Indie-Spieleentwicklern, basierend auf ihren eigenen Werken, frei: They Bleed Ponycorns, They Bleed Stardust.

Das einzigartige Checkpoint-System belohnt Sie für ausgefallene Kills mit einem tragbaren Speicherpunkt. Behalten Sie ihn, um mehr Punkte zu erhalten oder setzen Sie ihn, um Ihren Fortschritt zu sichern.

Werden Sie ein meisterhafter Monster-Schlächter mit individueller Level-Bewertung, Online-Ranglisten für Geschwindigkeit und Punktzahl, sowie über 100 fordernde Errungenschaften. Es gibt noch viel zu tun, nachdem Sie das Spiel beendet haben.

Großartige, bewegte Pixelart-Comics erzählen die Geschichte eines jungen Mädchens, das von unheimlichen Alpträumen heimgesucht wird.

Electronic-Soundtrack von DJ Finish Him (alias Shaun Hatton) zusammengesetzt aus Synthesizern, unkonventionellen Instrumenten und Dingen, die man normalerweise nicht für Musik benutzt.

Spooky Squid Games haben ihr bereits vor acht Jahren für PC erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes 2D-Jump'n'Run They Bleed Pixels am 22. Oktober 2020 auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 31. Oktober ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,99 Euro statt 14,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "They Bleed Pixels ist ein teuflisch schwerer Action-Plattformer, inspiriert von H.P. Lovecraft und klassischem Horror. In seinem unnachahmlichen Stil, der Pixelart mit handgezeichneten Texturen vereint, bietet They Bleed Pixels eine einmalige Mischung aus anspruchsvollen Plattformelementen und wilden Beat-em-up Gefechten. Das Kampfsystem ist mit nur einer Taste zwar einfach gehalten, überrascht aber dennoch mit Tiefe und Vielseitigkeit. Auf die Taste zu hämmern, bringt Ihnen keine Vorteile, die Schattenmonster in Sägen, Abgründe oder Stacheln zu treten, hingegen schon. Dank eines einzigartigen Systems, können Sie durch elegante Kills Ihre eigenen Checkpoints verdienen und setzen. Je ausgefallener die Kills, desto schneller können Sie einen neuen Checkpoint platzieren.Als ein junges Mädchen an der Lafcadio Akademie für verhaltensauffällige junge Damen ankommt, ist sie keinesfalls auf die grausamen Alpträume vorbereitet, die sie Nacht für Nacht heimsuchen und in fremde Welten schicken. Schlimmer noch, ihre Träume dringen in ihr richtiges Leben ein und verwandeln ihren Körper nach und nach in die dämonische Form ihres nächtlichen Schreckens. Wird sie es schaffen, das geheimnisvolle, blutbefleckte Buch zu zerstören, was der Ursprung all ihrer Probleme zu sein scheint oder wird die Verwandlung von Mädchen zu klauenschwingendem Ungeheuer letztendlich abgeschlossen?"Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch