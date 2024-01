Until Dawn: Horror-Hit bekommt Filmumsetzung

Until Dawn: Wenn ein spielbarer Film zum Film zum Spiel wird

Das 2015 erschienene narrative Horror-Adventurebekommt eine Filmumsetzung. Screen Gems, die sich diesem Projekt angenommen haben und zu Sony Pictures Entertainment gehören, beschreibt die Filmumsetzung als ein „R-rated-Liebesbrief an das Horror-Genre“.Als Regisseur konnte David Sandberg gewonnen werden, der sich zuletzt für die beiden Shazam!-Filme verantwortlich zeichnete, aber auch, unter anderem mit Lights Out und Annabelle 2 sowie zahlreichen Kurzfilmen, aufweisen kann. Das Drehbuch des Spiels wird von Gary Dauberman (The Nun, Es) überarbeitet.Wer das Survival-Adventure einst gespielt hat, kann schon einmal spekulieren, in welche Richtung sich die Story entwickeln wird. Die Prämisse von Until Dawn ist nämlich, dass ihr abwechselndschlüpft und den mysteriösen Vorkommnissen in einer abgeschiedenen Bergregion sowie den Verbleib zweier verschollenen Freunde auf den Grund geht.Basierend auf euren Entscheidungen und dem Geschick bei einigen Quick-Time-Events nimmt die Geschichte ihre Wendungen;. Als Schauspieler sahen wir in Until Dawn seinerzeit unter anderem Rami Malek (007 – Keine Zeit zu sterben, Bohemian Rhapsody) und Hayden Panettiere (Heroes, Scream 4-6).Das Prinzip des von Supermassive Games entwickelten Spiels kam damals ganz gut an und wurde in der inoffiziellen Fortsetzungvon 2022 wiederaufgenommen. Daher liegt es nur nahe, dass ein Horror-Game, das sich, auch wirklich zu einem Film wird. Das Projekt reiht sich ein in eine; so kamen im letzten und vorletzten Jahr zum Beispiel Kinofilme zuundraus, eineund für die zweite Staffel zu