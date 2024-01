Until Dawn: Berichten zufolge PS5- und PC-Umsetzung geplant ? Ankündigung steht kurz bevor

Until Dawn: Ankündigung für PC und PS5 soll in den kommenden 15 Tagen erfolgen

Wie es aussieht, steht der nächste PlayStation-exklusive Titel, der für denumgesetzt werden soll, fest:wird Berichten zufolge schon bald für den Plattformsprung angekündigt.Darüber hinaus soll es auch einenfür den mittlerweile vor fast zehn Jahren erschienen,geben. Auf ein paar offizielle Informationen sollen wir gar nicht mehr allzu lange warten müssen, wie jüngste Berichte nahelegen.Vertraut man dem sonst stets zuverlässigen Leaker via Dealabs), der regelmäßig und vor allem im Bereich der Sony-Spielekonsolen mit seinen Vorhersagen richtig liegt, wird es für die PlayStation 5 und den PC eine "brandneue Version" von Until Dawn geben, die sich seit mindestens einem Jahr in der Entwicklung befindet. Ob es sich dabei nun um ein komplettesoder lediglich einhandelt, konnte er allerdings nicht sagen.Ebenso unklar ist, ob die PS5-Version zeitgleich mit der PC-Version von Until Dawn veröffentlicht werden soll, oder es zu einer Verzögerung zwischen den Plattform-Releases kommt. Mehr wissen wir dem Leaker zufolge aber immerhin schon in Kürze, denn einewird aller Voraussicht nach "innerhalb von 15 Tagen" stattfinden. Dann soll auch die nächste PlayStation State of Play-Präsentation abgehalten werden, wie es bereits zuvor hieß. Es ist also vorstellbar, dass beide Termine aufeinander fallen und wir tatsächlich mit einer Ankündigung von Until Dawn rechnen können.Ursprünglich erschien der Supermassive-Slasher bereits im Jahrund konnte bei einem Großteil seines Publikums dank seiner innovativen Art, einen interaktiven Horrorfilm auf der PlayStation zu erzählen, punkten. Eine wichtige Rolle spielte dabei sicherlich auch die Star-gespickte Besetzung des Titels, denn mitundschlüpften zwei bekannte Gesichter Hollywoods in die Hauptrollen.Für Genre-Fans und all jene, die den Titel bereits damals auf der PlayStation 4 gefeiert haben, reißen diegar nicht ab: Neben den angeblichen Umsetzungen für die PS5 und den PC soll Until Dawn sogar eine Filmadaption für die große Leinwand bekommen, wie erst vor wenigen Tagen bekannt wurde.Letztes aktuelles Video: Das VideoFazit