Nintendo: Nindies: Präsentation von Indie-Spielen für Switch am 20. März - 4Players.de

yopparai hat geschrieben: ? Gestern 11:22 Mir fällt gerade auf, 30 Minuten ist ziemlich lang, oder? Gab?s schon mal ein Indie Direct mit ner halben Stunde Laufzeit? Mir fällt gerade auf, 30 Minuten ist ziemlich lang, oder? Gab?s schon mal ein Indie Direct mit ner halben Stunde Laufzeit?

Längste war bis jetzt 22min. Ist also ordentlich.Gibt auch schon erste "Ideen", was vorkommen könnte, da einige Entwickler in den letzten 2 Wochen Sachen getwittert haben wie "bald gibts mehr infos, aber der Konsolenhersteller hat da was vor.." zB von My friend pedro.Ich selbst freu mich. Spiele wie Hollow Knight, The Messenger, Celester, usw. sind absolut großartig und spaßiger als viele "AAA"-Games.