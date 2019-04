Nintendo: Hinweise auf Switch-Versionen von Metroid Prime Trilogy und Zelda: A Link to the Past - 4Players.de

On top of Persona 5 (Switch) being in Best Buy's employee system, there is also a listing for METROID PRIME TRILOGY FOR NINTENDO SWITCH pic.twitter.com/0vU3w4mukT — Wario64 (@Wario64) 3. April 2019

alright Best Buy is wild. Now there's a listing for THE LEGEND OF ZELDA: A LINK TO THE PAST for Switch. Not making any of this up.



Link's Awakening is already on Best Buy's system so it's not a mistake pic.twitter.com/5SjguAwz5I — Wario64 (@Wario64) 3. April 2019

Bei Nintendo arbeitet man offenbar an Neuauflagen oder Umsetzungen von der Metroid Prime Trilogy und The Legend of Zelda: A Link to the Past, die vermutlich auf der E3 für Switch angekündigt werden könnten. Das berichtet die Webseite Nintendoenthusiast Die entsprechenden Hinweise hat Adlerauge Wario64 entdeckt: Die amerikanische Elektronik-Kette Best Buy (quasi das Pendant zu Mediamarkt & Co) hatte auf seiner Webseite im Mitarbeiter-System bereits beide Spiele geführt, bevor sie wieder aus der sichtbaren Datenbank entfernt wurden.Die Gerüchte um eine Veröffentlichung der Metroid Prime Trilogy auf Switch schwirren bereits seit einiger Zeit durch das Netz. Die Sammlung, die ursprünglich für Wii erschien und für Wii U als Download angeboten wurde, wäre eine ideale Einstimmung für das bereits angekündigte Metroid Prime 4 und gleichzeitig eine gute Entschuldigung, um nach der Verschiebung die lange Wartezeit auf das Sequel zu überbrücken.