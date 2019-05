Nintendo: E3-Pläne 2019: Direct-Ausgabe, Treehouse Live und Weltmeisterschaften - 4Players.de

Nintendo hat die Pläne für die E3 2019 konkretisiert. Geplant sind eine Nintendo-Direct-Ausgabe, tägliche Treehouse-Livestreams und Übertragungen der Weltmeisterschaften in Super Smash Bros. Ultimate und Splatoon 2.Die Präsentation "Nintendo Direct E3 2019" wird am 11. Juni (Dienstag) um 18.00 Uhr beginnen. Die Direct-Ausgabe wird sich ausschließlich auf Spiele konzentrieren, die in diesem Jahr 2019 erscheinen werden - demnach werden Bayonetta 3 und Metroid Prime 4 sehr wahrscheinlich fehlen. Die Übertragung kann auf der E3-2019-Website von Nintendo of Europe auf Deutsch und in anderen Landessprachen verfolgt werden."Nintendo Treehouse: Live: Das Treehouse-Team von Nintendo of America sorgt auch in diesem Jahr wieder für einen täglichen Livestream direkt vom Nintendo-Messestand auf der E3. Die Zuschauer erhalten u.a. detaillierte Einblicke in ausgewählte Spiele mit Kommentaren von Experten. Alle Interessierten können den englischsprachigen Livestream ebenfalls über die E3-Website von Nintendo verfolgen.""Die Team-Wettkämpfe der Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3v3 und der Splatoon 2 World Championship 2019 finden am Samstag, den 8. Juni statt. Die Turniere beginnen voraussichtlich um 20.00 Uhr MESZ. In beiden E-Sport-Events gehen Teams aus Nordamerika, Europa, Japan und Australien/Neuseeland an den Start. Die Wettbewerbe werden in englischer Sprache per Livestream über die E3 2019-Website von Nintendo of Europe übertragen. Weitere Einzelheiten zu den Turnieren gibt Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt bekannt."