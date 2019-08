Nintendo: Überblick über das gamescom-Programm - 4Players.de

Luigi's Mansion 3

Am Nintendo-Stand auf der gamescom 2019 in Halle 9 wird man, Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition, Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 und The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition ausprobieren können. Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Daemon X Machina, Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre - Deluxe und "etliche weitere Neuheiten" stehen ebenfalls auf der gamescom-Agenda des Unternehmens. Astral Chain wird lediglich präsentiert und ist nicht spielbar. Außerdem will Nintendo die eigenen Spiele in Videoform "von Experten" vorstellen lassen, speziell für diejenigen, die nicht auf der gamescom dabei sein können.Nintendo: "Ob direkt auf der gamescom oder von zuhause aus - auch Fans des actionreichen Super Smash Bros Ultimate kommen auf ihre Kosten: Am 22. August tritt in Köln eine Auswahl der besten SpielerInnen des letzten Super Smash Ball Team Cups gegeneinander an – im Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate - gamescom 2019 Invitational. Die Wettkämpfe werden nachmittags als Livestream in Englisch über den offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo übertragen. Nintendo Fans haben die Möglichkeit, im Vorfeld für SpielerInnen abzustimmen, die sie im Invitational auf der gamescom sehen möchten. Weitere Informationen dazu folgen noch. (...) Die SiegerInnen des Wettbewerbs gewinnen eine Reise nach Japan, wo sie am 14. Oktober am Super Smash Bros. Ultimate World Challenge Cup teilnehmen werden. Bei dem Nintendo Live-Event in Kyoto treten sie als europäisches Team gegen die Champions aus Japan und Nordamerika an. (...) Am Nintendo-Stand finden außerdem die deutschen Finals des Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup und der Splatoon 2 European Championship statt. Sie werden am Freitag- bzw. Samstagnachmittag als Livestream übertragen."