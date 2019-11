Nintendo: Mall Tour 2019 macht in 22 deutschen Städten halt - 4Players.de

16.11. Düsseldorf - Düsseldorf Arcaden

16.11. Regensburg - Regensburg Arcaden

23.11. Siegen - City Galerie

23.11. Bielefeld - Loom

29. bis 30.11. Essen - Limbecker Platz

29. bis 30.11. Frankfurt am Main - Skyline Plaza

29. bis 30.11. Dortmund - Thier-Galerie Dortmund

29. bis 30.11. Hannover - Ernst August Galerie

06. bis 07.12. Stuttgart - Milaneo

06. bis 07.12. Leipzig - Paunsdorf Center

07.12. Böblingen - Mercaden Böblingen

07. bis 08.12. Dresden - Altmarkt-Galerie

13. bis 14.12. München - PEP München-Neuperlach

14.12. Neu Isenburg - Isenburg Zentrum

14. bis 15.12. Leverkusen - Rathaus Galerie

14. bis 15.12. Oberhausen - Centro

20. bis 21.12. Hamburg - Europa Passage

21. bis 22.12. Berlin - Mall of Berlin

21.12 Koblenz - Forum Mittelrhein Koblenz

21.12 Karlsruhe - Ettlinger Tor

28.12 Köln - Rhein-Center

28.12 Nürnberg - Franken Center

Auch in diesem Jahr wird Nintendo wieder vor und kurz nach Weihnachten eine "Mall Tour" veranstalten. Bis zum Jahresende sollen Shoppingcenter in 22 deutschen Städten besucht werden."Wer das umfangreiche Spiele-Line-up für die Konsolen der Nintendo Switch-Familie ausprobieren möchte, nach Geschenkideen sucht und sich gerne beraten lassen möchte oder einfach eine fröhliche Zeit mit Freunden und der ganzen Familie verbringen will, ist bei der Nintendo Mall Tour 2019 genau richtig", schreibt der Publisher.Man wird Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Ring Fit Adventure (nicht an allen Stationen der Tour; ab dem 29. November), Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre - Deluxe, Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe, Yoshi's Crafted World, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party ausprobieren können. Auch ein "großes Gewinnspiel" ist geplant.Die Stationen der Nintendo Mall Tour 2019: