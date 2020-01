Nintendo: Präsident Furukawa über Cloud-Gaming, dedizierte Hardware und neue Technologien (Augmented Reality)

Der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hat sich gegenüber der japanischen Nikkei via Nintendo Everything zum Thema Cloud-Gaming geäußert. Er ist der Ansicht, dass Spiele-Streaming via Google Stadia, Microsoft xCloud und Co. in den nächsten zehn Jahren durchaus interessant und relevant für den Massenmarkt werden könnte. Dedizierte Gaming-Hardware (wie Konsolen) hält er aktuell und auf kurzfristige Sicht für unverzichtbar. Er warnte allerdings, dass es sinnlos wäre, sich nur auf dedizierte Gaming-Hardware zu konzentrieren und dabei den Anschluss an aktuelle Trends zu verlieren, wenn das Publikum z.B. schnell wandert.Furukawa: "Es ist möglich, dass Cloud-Gaming in zehn Jahren das Interesse der Öffentlichkeit gewinnen könnte, aber zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass dedizierte Hardware verschwinden wird. Es ist noch ein weiter Weg, bis wir das Ende der Entwicklung wirklich absehen können. Abgesehen davon wäre es auch sinnlos, sich nur auf Spielmöglichkeiten zu konzentrieren, die nur mit dedizierter Hardware möglich sind. Sobald ihr Publikum anfängt zu sagen, dass es stattdessen auf anderen Konsolen oder Smartphones spielen könne, ist es zu spät für sie. "Auch Reggie Fils-Aime (ehemaliger Chef von Nintendo of America) sagte vor Weihnachten 2019, dass Cloud-Gaming im nächsten Jahrzehnt durchstarten könnte und man jedes Spiel auf jedem Gerät nutzen könnte, wenn weiter Fortschritte bei der Cloud-Technologie und bei den Downloadgeschwindigkeiten erzielt werden würden.Außerdem stellte Furukawa klar, dass sich Nintendo neuen Technologien keinesfalls verschließen würde, obgleich die Öffentlichkeit dies oft glauben würde. Gegenüber Nikkei via Nintendo Everything sagte er am Beispiel von Augmented Reality (AR): "Wir forschen und entwickeln ständig weiter. Unsere Hardware-Entwicklungsteams evaluieren alle möglichen neuen, bisher verfügbaren Technologien und beraten sich mit unseren Software-Entwicklern. Wenn sie feststellen, dass eine Technologie bei einem Spiel eingesetzt werden kann, dann werden sie diese auch nutzen. An diesem grundsätzlichen Ansatz werden wir auch in Zukunft nichts ändern. Was AR betrifft, so ist dies definitiv einer der vielen Aspekte, die uns interessieren. Wir untersuchen derzeit, welche interessanten Möglichkeiten der Nutzung sich ergeben können."Sein jüngstes Lieblingsspiel auf der Switch (Lite) war übrigens Pokémon Schwert & Schild aufgrund des Sammel-Charakters.