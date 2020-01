Nintendo: Themenpark "Super Nintendo World" eröffnet im Sommer in Osaka

Super Nintendo World finally opening in Osaka this summer... 🎌



Followed by Universal Parks in Hollywood, Orlando and Singapore #SuperNintendoWorld pic.twitter.com/JcFo6PlNgr



— Kurumi Mori (@rumireports) January 14, 2020



Mario Kart im echten Leben? Um dem nahe zu kommen, musste man bislang verkleidet über eine Kart-Bahn rasen oder sich am VR-Automaten von Mario Kart versuchen. Ab diesem Sommer eröffnet laut Bloomberg-Reporterin Kurumi Mori aber der Themenpark "Super Nintendo World" in den Universal Studios Japan (Osaka).Im Laufe des Sommers soll laut ihrem Twitter-Bericht von der Ankündigung der Startschuss für allerlei Attraktionen fallen, die das Gefühl von Nintendos bekannten Spieleserien einfangen - darunter ein Mario-Kart-Ride. Es soll noch vor den Olympischen Sommerspielen (24. Juli bis 9. August in Tokio) losgehen. Im Musikvideo “We Are Born to Play” von Galantis und Charli XCX wird bereits ein Ausblick darauf gegeben, wie der noch im Aufbau befindliche Park später aussehen könnte.