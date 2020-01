Nintendo: Reggie Fils-Aime für Lebenswerk geehrt

Im Rahmen der New York Game Awards 2020 wurde Reggie Fils-Aime, ehemaliger Präsident von Nintendo of America, für sein Lebenswerk geehrt. Wie DualShockers schreibt, soll der Preis nicht nur seine Leistungen bei Nintendo widerspiegeln, sondern auch dessen Engagement in anderen Bereichen der Spieleindustrie würden - insbesondere im Hinblick auf Reichweite und professionelle Entwicklung.Seit seinem Rücktritt bei Nintendo of America im vergangenen Jahr investiert Fils-Aime seine Zeit vor allem mit Auftritten an Schulen und anderen Institutionen, wo er Einblicke in seine professionellen Erfahrungen gewährt. Er selbst betont, er möchte in dieser Phase seines Lebens wieder "etwas zurückgeben", indem er andere Menschen berät, um Gelegenheiten innerhalb der Spieleindustrie aufzuzeigen und Wege zu demonstrieren, um Chancen zu ergreifen.In seiner Dankesrede griff Fils-Aime z.B. das DreamYard-Projekt auf, bei dem er sich in der Bronx mit Kindern getroffen hat, was ihm als inspirierende Erfahrung in Erinnerung geblieben ist. Fils-Aime ist selbst in der Bronx aufgewachsen. Wer die Preisverleihung und Dankesrede selbst anschauen möchte, wird beim folgenden Video fündig: