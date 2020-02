Nintendo: Zusammenarbeit mit dem "Pokémon-Leaker" wird beendet; "Leaks" als Problem und Spielverderber

just_Edu schrieb am 11.02.2020 um 14:41 Uhr

An unsere leser

Anfang November 2019 wurden eine Reihe von Fotos eines Bildschirms online geteilt, auf dem Bilder von mehreren Pokémon aus den Pokémon Sword- und Pokémon Shield-Spielen zu dem noch nicht angekündigten Zeitpunkt zu sehen waren. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um unseren Lesern offen zuzugeben, dass FNintendo für die Online-Verbreitung einiger dieser Fotos verantwortlich war.

Nintendo bot uns zu Analysezwecken eine Kopie des Spiels mit klaren Embargorichtlinien an, mit denen wir einverstanden waren. Diese Kopie wurde an einen unserer Mitarbeiter gesendet, der die oben genannten Fotos nicht ordnungsgemäß weitergegeben hat. Nach der Untersuchung beendete FNintendo die Beziehung zu diesem Mitarbeiter.

Unsere Beziehung zu Nintendo Portugal besteht seit elf Jahren, aber unser Anteil an dieser unzulässigen Weitergabe ist ein klarer Verstoß gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen uns und infolgedessen ein völliger Vertrauensbruch mit Nintendo.

Wir erkennen an, dass es unzulässig ist, die Embargorichtlinien zu verletzen, und dass wir die zu analysierenden Materialien nicht mit der gebotenen Sorgfalt behandelt haben. Wir respektieren voll und ganz die Entscheidung von Nintendo, die Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen unseren Unternehmen aufgrund dieses Vertrauensbruchs aufzuheben, und akzeptieren, dass wir keine Nintendo-Produkte mehr erhalten oder zur Teilnahme an ihren Veranstaltungen eingeladen werden.

Wir möchten uns bei Nintendo und The Pokémon Company sowie unseren Lesern für die Enttäuschung entschuldigen.

FNintendo

