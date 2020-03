Nintendo: Angeblich zwei neue Direct-Übertragungen für März in Vorbereitung

Nintendo bereitet derzeit offenbar zwei neue Episoden von Nintendo Direct vor, die noch in diesem Monat ausgestrahlt werden sollen. Das behauptet zumindest Venture Beat und bezieht sich dabei auf "Indikatoren" sowie Aussagen von nicht näher genannten Quellen.Demnach soll sich die erste Übertragung vornehmlich auf Indie-Produktionen konzentrieren, wie man es bereits im Vorfeld der GDC 2019 mit dem Indie Showcase getan hat. Die Ausstrahlung soll laut Venture Beat schon in der kommenden Woche erfolgen, vermutlich am 18. März.Danach soll eine weitere Nintendo Direct Präsentation folgen, in der man das kommende Lineup für Switch vorstellen, über das bisher noch nicht viel bekannt ist. Venture Beat geht davon aus, dass Nintendo den 26. März als Termin auserkoren hat. Auf jeden Fall soll die Übertragung aber noch im März und damit vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres erfolgen.Konzentrierte man sich in den vergangenen Episoden von Nintendo Direct auf einzelne Spiele (Pokémon, Animal Crossing: News Horizons) will Nintendo mit den kommenden Übertragungen als wieder einen breiteren Einblick in das Lineup gewähren und sicher auch einige Ankündigungen vornehmen.