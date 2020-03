Nintendo: Indie-World-Präsentation im Überblick

" Exit the Gungeon von Dodge Roll & Singlecore Games: Wie bereits der Vorgänger Enter the Gungeon ist Exit the Gungeon eine actionreiche Mischung aus Bullet-Hell und Dungeon-Climber. Die Handlung schließt unmittelbar an die Ereignisse des Vorgängers an. Wagten sich die Helden des Spiels zuvor in den beutebeladenen Gungeon hinein, gilt es nun, einen Ausweg zu finden – und dieser Weg führt über immer gefährlichere Fahrstühle. Dabei können sie sich einzig auf ihre sich stets verändernde Waffe und die bewährte Ausweichrolle verlassen. Exit the Gungeon erscheint noch heute als zeitexklusiver Konsolentitel für Nintendo Switch!

B.ARK: Ende 2020

Baldo: Sommer 2020

Blair Witch: Sommer 2020

Blue Fire: Sommer 2020

Bounty Battle: Sommer 2020

Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1: Sommer 2020

Dicey Dungeons: 2020

Eldest Souls: Sommer 2020

Exit the Gungeon: 17. März 2020

Faeria: Frühjahr 2020

Ghost of a Tale: Frühjahr 2020

I Am Dead: 2020

Moving Out: 28. April 2020

PixelJunk Eden 2: Sommer 2020

Quantum League: Ende 2020

Sky Racket: 17. März 2020

Sky: Kinder des Lichts: Sommer 2020

Summer in Mara: Frühjahr 2020

Superliminal: Sommer 2020

The Good Life: 2020

The Last Campfire: Sommer 2020

Wingspan: Frühjahr 2020

Nintendo hat heute eine Ladung Indie-Spiele, also Spiele von unabhängigen Entwicklern, für Switch in der Indie-World-Präsentation angekündigt. Zu den vorgestellten Titeln gehörten u.a. das Jump-'n'-Run-Abenteuer Blue Fire, das Action-Rollenspiel Baldo The Last Campfire von Hello Games (No Man's Sky), PixelJunk Eden 2 und Exit the Gungeon . Außerdem werden Blair Witch , Bounty Battle, Dicey Dungeons, Ghost of a Tale , Sky: Children of the Light, Superliminal und Wingspan für Switch umgesetzt.Folgende Übersicht über die Indie-World-Spiele gab Nintendo:Übersicht: