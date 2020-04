Nintendo: Aktivistischer Investor "ValueAct" sieht großes Potenzial, baut Beteiligung aus und gibt Ratschläge

ValueAct first began buying the stock in April 2019 and has grown its position.



Essentially it looks like the 'digital transition' isn't going as smooth as they want and they believe they can provide value / pivot the company to become one of the largest digital media services. pic.twitter.com/pc7qmeRpYe



ValueAct is good at the one thing Nintendo is not.



Seit April 2019 hat der aktivistische Investor "ValueAct Capital Partners LP" eine Beteiligung von über 1,1 Milliarden Dollar an Nintendo aufgebaut. Knapp zwei Prozent der Nintendo-Aktien sind in dem Besitz von "ValueAct Capital Partners". Als aktivistischer Investor versucht das Unternehmen den Kurs des Unternehmens zu beeinflussen, Veränderungen vorzuschlagen/vorzunehmen und das Unternehmen in eine bestimmte Richtung zu drängen.ValueAct teilte via Reuters mit, dass sie an die Vision von Präsident Shuntaro Furukawa glauben würden. Ein Nintendo-Sprecher bestätigte, dass sie "sich bewusst sind, dass ValueAct eine Beteiligung hält" und "mit ihnen in einen Dialog getreten" sei, aber die Einzelheiten der Gespräche sollen nicht preisgeben werden.ValueAct ist der Ansicht, dass es bei Nintendo noch reichlich Raum für Wachstum gibt, sowohl im Bereich der Spiele als auch als breiter aufgestelltes Unterhaltungsunternehmen. "Wir glauben, dass Nintendo einer der größten digitalen Mediendienste der Welt sein wird, in einer Kategorie mit solchen wie Netflix, Disney+, Tencent Interactive Entertainment und Apple Music", schrieb ValueAct.Dem Schreiben von ValueAct ist zu entnehmen, dass Nintendo nicht so sehr wie andere Publisher wie EA und Activision florieren würde, sich die Lage aber im Laufe der letzten zehn Jahre verbessert hätte. ValueAct ist der Ansicht, dass der digitale Übergang, den Nintendo derzeit durchläuft, einen großen Nutzen für das Unternehmen haben wird - vermutlich ein Verweis auf den verbesserten eShop und die Online-Dienste, die für Switch angeboten werden.Nintendo hat schon erste Schritte unternommen, um sich in der Medienwelt breiter aufzustellen ( GamesIndustry ). Gemeint sind u.a. der "Super-Nintendo-Land-Bereich" in dem Universal Studios Freizeitpark in Osaka und der animierte Mario-Film, der in Zusammenarbeit mit Illumination Entertainment entsteht.ValueAct hat nicht um eine Aufsichtsratsvertretung gebeten, hat aber klargestellt, dass sie Ratschläge geben können - wie schon in der Vergangenheit bei Microsoft und Adobe. ValueAct ist dafür bekannt, eng mit dem Management zusammenzuarbeiten und keine "lauten, öffentlichen Forderungen" zu stellen.Daniel Ahmad (Senior Analyst bei Niko Partners) fügt hinzu, dass sie natürlich nur eine Minderheitsbeteiligung haben würden, aber trotzdem den Weg des Unternehmens beeinflussen wollen. Er hebt hervor, dass ValueAct in der einen Sache gut wäre, in der Nintendo es nicht gut sei ...