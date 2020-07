Nintendo: EU-Händler dürfen nicht länger First-Party-Titel in digitaler Form anbieten

Ab sofort untersagt Nintendo allen Händlern im EMEA-Territorium den Verkauf von Download-Codes für die eigenen First-Party-Titel. Wie Eurogamer.net vermutet, sind den Japanern wohl die zahlreichen Rabatt-Aktionen ein Dorn im Auge, wodurch man die Codes bei Händlern stellenweise oft deutlich unter dem Preis erhielt, der im eShop für jeweiligen Spiele angesetzt wurde.Daher wird man jetzt die digitalen Verkäufe von Spielen der eigenen Marken wie Super Mario, Zelda & Co nur noch direkt über den eShop erlauben. In einem Statement von Nintendo gegenüber NintendoLife heißt es:"After careful examination of the evolving European marketplace in recent years, Nintendo has decided to end the availability of download codes for its own-published software via retailers, effective 1July 2020."Gleichzeitig weist man darauf hin, dass Download-Titel von Drittherstellern weiterhin wie gewohnt über Händler bezogen werden können. Gleiches gilt für Guthaben-Karten für den eShop, Mitgliedschaften bei Nintendo Switch Online und Erweiterungen wie den Expansion Pass für Pokémon.