Nintendo: Überblick: Indie-World-Präsentation mit 25 Spielen

Raji: An Ancient Epic (zeitexklusiver Konsolentitel auf Switch)

Takeshi und Hiroshi

A Short Hike (zeitexklusiver Konsolentitel auf Switch)

Manifold Garden

Evergate

Spiritfarer

INMOST - 21. August 2020

Hypnospace Outlaw - 27. August 2020

Struggling - 27. August 2020

Going Under - 10. September 2020

Untitled Goose Game (Mehrspieler-Update) - 23. September 2020

Torchlight 3 - Herbst 2020

Hades - Herbst 2020

The Red Lantern - Herbst 2020

Unrailed! - 23. September (Demo verfügbar)

Grindstone - Herbst 2020

GONNER2 - Herbst 2020

Haven - 2020

Subnautica - Frühjahr 2021

Subnautica: Below Zero - Frühjahr 2021

She Dreams Elsewhere - Frühjahr 2021

Bear and Breakfast - 2021 (zeitexklusiver Konsolentitel auf Switch)

Card Shark - 2021

Garden Story - 2021