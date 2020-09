Nintendo: Game & Watch: Super Mario Bros. bestellbar

Gestern wurde es in der überraschenden Nintendo Direct vorgestellt, mittlerweile ist es auch bestellbar - das Handheld im alten LCD-Spiel-Design " Game & Watch: Super Mario Bros. ". Am 13. November erscheint die tragbare Konsole für 59,99 Euro, inklusive der rekordverdächtigen Zahl von drei eingebauten Spielen: Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels und Ball (Mario-Version). Außerdem dabei ist der zeitlose Klassiker "Digitaluhr", ganz dem Namen nach:



"Game & Watch: Super Mario Bros.: Retro-Fans dürfen sich auf pure Nostalgie freuen, denn dieses neue Sammlerstück ist den Game & Watch-Konsolen der 1980er Jahre nachempfunden, die sich weltweit insgesamt 43 Millionen Mal verkauften. Die ursprünglichen Handheld-Systeme enthielten jeweils ein Spiel und konnten auch als Uhr verwendet werden. Game & Watch: Super Mario Bros. erweitert das klassische Design dabei um ein modernes Steuerkreuz. Enthalten sind die Spiele Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan als Super Mario Bros. 2 veröffentlicht) sowie eine spezielle Mario-Version des Game & Watch-Spiels Ball. Darüber hinaus bietet sie eine Digitaluhr mit 35 verspielten Details und Gastauftritten von Mario und seinen Freunden. Game & Watch: Super Mario Bros. erscheint am 13. November."