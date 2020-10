Nintendo: Themenpark "Super Nintendo World" hat neuen Eröffnungszeitraum

Der Themenpark Super Nintendo World soll im Frühjahr 2021 erstmals seine Pforten öffnen. Wie Eurogamer.net berichtet, sind die zentralen Areale an die Burgen von Prinzessin Peach und Bowser angelehnt, wobei man auch die typischen Rohre, Pilze und schwebende Wolken zu Gesicht bekommt. Die Fahrgeschäfte sollen thematisch dagegen vor allem Mario Kart und Yoshi aufgreifen. Ein elektronisches Armband wird in Kombination mit einer kostenlosen App außerdem den Fortschritt festhalten, während man den Park erkundet, der in die Universal Studios Japan eingegliedert wird.Ursprünglich war die Eröffnung der Super Nintendo World pünktlich zum Start der Olympischen Sommerspiele 2020 in Japan vorgesehen, musste aufgrund der Corona-Pandemie aber zusammen mit dem sportlichen Großereignis verschoben werden.Als kleine Überbrückung der Wartezeit öffnet am 16. Oktober in den Universal Studios Japan immerhin schon ein Pancake-Shop im Mario-Design.