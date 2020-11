Nintendo: Geschäftsbericht: Über 68,3 Mio. Switch-Verkäufe; Hardware-Absatzprognose angehoben; Software-Absatz stark gestiegen

Japan: 16,17 Mio. (2,8 Mio.)

Amerika: 26,58 Mio. (4,2 Mio.)

Europa: 17,74 Mio. (2,48 Mio.)

Rest der Welt: 7,82 Mio. (0,89 Mio.)

Gesamt: 68,30 Mio. (10,37 Mio.)

Mario Kart 8 Deluxe - 28,99 Mio. Animal Crossing: New Horizons - 26,04 Mio. Super Smash Bros. Ultimate - 21,10 Mio. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 19,74 Mio. Pokémon Schwert & Schild - 19,02 Mio. Super Mario Odyssey – 18,99 Mio. Pokémon Let's Go, Pikachu! & Evoli! - 12,49 Mio. Super Mario Party - 12,10 Mio. Splatoon 2 - 11,27 Mio. New Super Mario Bros. U Deluxe - 8,32 Mio.

Luigi's Mansion 3 - 7,83 Mio.

Ring Fit Adventure - 5,84 Mio.

Super Mario 3D All-Stars - 5,21 Mio.

Paper Mario: The Origami King - 2,82 Mio.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 1,81 Mio.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - 1,40 Mio.

Auch Nintendo spürt die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und verzeichnet deutlich höhere Hardware- und Software-Verkäufe. Das Unternehmen hat in dem Zusammenhang auch seine Absatzprognose für das laufende Geschäftsjahr (April 2020 bis Ende März 2021) angepasst. Fortan wird erwartet, dass 24 Millionen Switch-Konsolen verkauft werden. Bisher ging man von 19 Millionen Verkäufen aus.Bis zum 30. September 2020 hat Nintendo weltweit 68,3 Millionen Switch-Konsolen verkauft und damit hat die Switch die Gesamtverkaufszahlen des NES (Nintendo Entertainment System) überholt. Von April bis September 2020 sind 12,53 Millionen Switch-Geräte abgesetzt werden (5,68 Mio. von März bis Juni und 6,85 Millionen von Juli bis September). Im Vorjahr lag der Absatz im gleichen Zeitraum bei fast 7 Millionen.Die regionalen Gesamtverkäufe der Switch seit Verkaufsstart sehen so aus (in Klammern die Anzahl der Switch-Lite-Verkäufe):Von April bis September 2020 sind 100,25 Mio. Nintendo-Spiele verkauft worden (Gesamt: 456,49 Mio.). Besonders stark zeigen sich Mario Kart 8 Deluxe (+45%; +4,21 Mio.), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (+14%; +2,32 Mio.), Super Mario Party (+24%; + 2 Mio.), Super Mario Odyssey (+14%; +1,58 Mio.) und Splatoon 2 (+62%; + 1,13 Mio.). Die beiden Werte in Klammern repräsentieren die prozentuale Steigerung der Verkäufe gegenüber dem Vorjahr und die ausgelieferten Exemplare im besagten Zeitraum (sofern bekannt). Während Animal Crossing: New Horizons weiterhin beeindruckende Zahlen schreibt (+14,27 Mio.), feierte auch Super Mario 3D All-Stars einen starken Start und lag am 30. September 2020 bei 5,21 Mio. ausgelieferten Exemplaren.Die zehn meistverkauften Spiele auf Switch:Weitere Verkaufszahlen:Quellen: Geschäftsbericht Anhang und Top-Seller-Liste IR