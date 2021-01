Nintendo: Ask Iwata: Englische Übersetzung des Iwata-Buchs erscheint in Europa

Das bisher nur in Japan erhältliche Buch "Ask Iwata" zu Ehren des verstorbenen Satoru Iwata (ehemaliger Nintendo-Präsident) wird in diesem Jahr auch in westlichen Regionen erscheinen . Der Verlag VIZ Media wird die englische Übersetzung des Buchs von Hobonichi (Herausgeber) am 13. April 2021 veröffentlichen . Der Preis soll 22,99 Dollar betragen. Bei Amazon Deutschland werden der 30. März 2021 als Termin und ein Preis von 17,99 Euro genannt.Laut Verlag spricht Satoru Iwata über verschiedene Themen wie die Suche nach Engpässen bzw. Flaschenhälsen, wie Erfolg auch Widerstand gegen Veränderungen erzeugt und warum Programmierer niemals "Nein" sagen sollten. In dem Buch sind Interviews aus der Reihe "Iwata fragt" abgedruckt. In dieser Reihe sprach Iwata mit verschiedenen Entwicklern und Kollegen über Nintendo-Produkte, Designphilosophien und kreative Vielfalt. Mit dabei sind ebenfalls Gespräche mit Shigeru Miyamoto (Schöpfer der Mario-Franchise) und Shigesato Itoi (Schöpfer von EarthBound). Die besagten Interviews findet man auch auf der Website von Nintendo - in deutscher Sprache.Der vollständige Titel des Buchs lautet: "Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo's Legendary CEO: Words of Wisdom from Satoru Iwata, Nintendo's Legendary CEO" (ISBN-13 978-1-9747-2154-2; Seitenzahl: 176).