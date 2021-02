Nintendo: Keine Ankündigung eines neuen Switch-Modells "in nächster Zeit"

Q: new model this year?

A: not planning to make an annoucement anytime soon as we have Mario ver in Feb, MH ver in Mar.



Hint: Nintendo chief last year said not planning to release new model in 2020. Today's was just "not anytime soon." So, that means...?https://t.co/MQkwskXYrn



— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) February 1, 2021

Nach der Präsentation des jüngsten Geschäftsberichts und dem großen Erfolg mit der Switch sowohl bei der Hardware als auch der Software beantwortete die Chef-Etage von Nintendo einige Fragen von Investoren. Eine Frage drehte sich natürlich darum, ob sie "in diesem Jahr" ein neues Switch-Modell veröffentlichen werden oder nicht. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa antwortete, dass es nicht geplant sei, "in nächster Zeit" eine Ankündigung zu machen, da sie im Februar 2021 erstmal Super Mario 3D World + Bowser's Fury und im März dann Monster Hunter Rise rausbringen wollen. Über die Zeit nach dem März 2021 sprach Furukawa nicht und bezog sich somit ausschließlich auf das laufende Geschäftsjahr. Im vergangenen Jahr sagte der Nintendo-Chef übrigens, dass es nicht geplant war, ein neues Switch-Modell im Jahr 2020 zu veröffentlichen. Diesmal sprach er nur von "in nächster Zeit".Derweil betonten die beiden Analysten Matthew Kanterman und Jitendra Waral von "Bloomberg Intelligence", dass es Nintendo im kommenden Geschäftsjahr (April 2021 bis Ende März 2022) schwer haben wird, an die Erfolge aus dem laufenden Geschäftsjahr anzuknüpfen. Sie gehen davon aus, dass die Switch-Nachfrage zyklisch nachlassen wird, zumal die hohe Nachfrage ohnehin von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie begünstigt war. Ohne eine "Switch Pro" (oder wie auch immer die leistungsstärkere Switch-Version heißen wird) und ohne eine Ladung neuer Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wäre es noch schwerer, an die bisherigen Erfolge anknüpfen zu können.