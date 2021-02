Nintendo: Kompletter Überblick über die Direct-Ausgabe mit Skyward Sword HD, Splatoon 3 und Mario Golf

Smash Bros. Smash Bros. Ultimate: Pyra und Mythra aus Xenoblade Chronicle 2 (Zwei-in-Eins-Gefährten von Rex) sind im nächsten Kämpfer-Paket enthalten. Es ist für März 2021 geplant.

Fall Guys wird im Sommer 2021 für Switch erscheinen (Nintendo Switch Online ist erforderlich).

Outer Wilds ist für Sommer 2021 vorgesehen.

Famicom Detective Club 1 + 2: Die beiden Detektiv-Abenteuer feiern ihr Debüt in Europa in leicht überarbeiteter und modernisierter Form - auch mit englischen Texten. Beide Spiele sollen in einem Paket ab dem 14. Mai 2021 erhältlich sein.

Samurai Warriors 5 wird im Sommer 2021 veröffentlicht.

Legend of Mana wird als HD-Remaster mit zusätzlichen Optionen (z.B. ohne Zufallsbegegnungen) ab dem 24. Juni 2021 erhältlich sein.

Mario Golf Super Rush: Das neue Mario-Golfspiel inkl. Speed-Modus, Story-Modus, Bewegungssteuerung und neuen Multiplayer-Elementen wird am 25. Juni 2021 veröffentlicht.

Tales from the Borderlands: 24. März 2021

Capcom Arcade Stadium - soll kurz nach der Direct-Ausgabe erhältlich sein

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse: 16. März 2021

No More Heroes 3: 27. August 2021

Neon White: Die Dämonenjagd im Himmel beginnt am Winter 2021

DC Super Hero Girls: Teen Power: 4. Juni

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Complete Edition - 19. März 2021

Miitopia: 21. Mai 2021

Animal Crossing: New Horizons bekommt mit dem nächsten Update (25. Februar) Gegenstände mit Super-Mario-Bezug inkl. Warp-Röhren

Project Triangle Strategy (Arbeitstitel): Strategie-Rollenspiel in Octopath-Traveler-HD-2D-Optik, das die Gesinnung via Entscheidungen auf die Probe stellen soll (Nutzdenken, Moral, Freiheit). Die taktischen und rundenbasierten Kämpfe sollen Höhenstufen und eine reaktive Umgebung bieten. Es soll 2022 erscheinen. Eine Demo steht nach der Direct-Ausgabe im eShop zum Download bereit.

Star Wars Hunters. Das kompetitive Free-to-play-Onlinespiel (aus der 3rd-Person) wird im Laufe des Jahres erscheinen.

Knockout City - Kompetitives Dodgeball-Team-Multiplayer-Spiel: 21. Mai 2021

World's End Club (Side-Scrolling-Survival-Adventure von dem Danganronpa-Machern) wird am 28. Mai erscheinen.

Hades wird als physische Box-Version ab dem 19. März im Laden stehen (mit Soundtrack-Download, Artbook).

Ninja Gaiden: Master Collection (mit Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor's Edge; mit jeweils allen Zusatzinhalten) am 10. Juni 2021

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung: Neue Schlachten im Erweiterungspass

Keine neuen Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Weitere Informationen sollen aber im Laufe des Jahres folgen.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD wird für Switch umgesetzt. Beide Joy-Con-Controller sollen die Kampfsteuerung mit Schwert plus Schild, Bogen oder anderen Waffen nachstellen. Es wird aber auch eine normale Tasten-Steuerung geboten. Termin: 16. Juli 2021. Bei der Präsentation hob Eiji Aonuma auch hervor, dass Skyward Sword bereits einige Elemente enthielt, die in The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Gleiten, Ausdauer beim Klettern etc.) zum Einsatz kamen.

Splatoon 3: 4-gegen-4-Kämpfe für 2022 angekündigt.

In der heutigen Ausgabe von Nintendo Direct wurden folgende Neuigkeiten für Switch vorgestellt. Neben Umsetzungen von Fall Guys und Tales from the Borderlands sind auch Splatoon 3 (2022), Mario Golf: Super Rush und The Legend of Zelda: Skyward Sword HD angekündigt worden. Das Debüt des Strategie-Rollenspiels Project Triangle Strategy (Arbeitstitel) bekam etwas mehr Sendezeit spendiert.Folgende Trailer von bereits angekündigen Spielen wurden gezeigt: Monster Hunter Rise (26. März), Bravely Default 2 (26. Februar), Ghosts 'n Goblins: Ressurection (25. Februar), SaGa Frontier Remastered (15. April) und Apex Legends (9. März).