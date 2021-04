Nintendo: Stellt Entwicklung neuer Spiele-Marken in Aussicht

Nintendo will in Zukunft nicht nur von der Popularität bestehenden Marken zehren und diese weiter fördern, sondern sich auch wieder verstärkt der Entwicklung neuer IPs widmen. Das hat Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Nikkei in Aussicht gestellt, wie Video Games Chronicle berichtet.Tatsächlich haben die meisten der immer noch populären Franchises bereits viele Jahre auf dem Buckel und stammen überwiegend aus den Achtzigern und Neunzigern. Zu den signifikanten neuen IPs der letzten Jahre zählen vor allem Pikmin (2001) und Splatoon (2015).Neben den Software-Plänen wird in dem Gespräch auch kurz das Thema einer neuen Hardware angeschnitten. Laut Furukawa experimentiert man bei Nintendo quasi ständig mit Ideen für neue Konsolen, doch scheitert die Umsetzung meist an technischen Limitierungen oder dem Kostenfaktor. In einem separaten Interview, das Furukawa im Februar mit Nikkei führte, merkte er bereits an , dass ein potenzieller Switch-Nachfolger den Konsumenten "neue Formen der Unterhaltung" bieten müsse.