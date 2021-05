Nintendo: Medienbericht: Die Switch-Produktion soll auf 30 Mio. Exemplare im Geschäftsjahr hochgefahren werden

Nintendo will die Produktion der Switch in diesem Geschäftsjahr (April 2021 bis März 2022) auf ungefähr 30 Millionen Exemplare hochfahren, dies berichtet die japanische Tageszeitung Nikkei . Sollte diese Angaben korrekt sein, würde die Switch die Verkaufszahlen der Wii bis Ende März 2022 überholen. Zum Vergleich: Von April 2020 bis März 2021 peilt das Unternehmen ungefähr 26,5 Mio. Switch-Verkäufe an (nach zweimaliger Erhöhung dieser Absatzprognose). Die endgültigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr werden in dieser Woche erwartet.Nintendo soll sich an mehrere Komponenten- bzw. Teilelieferanten gewandt haben, um die Produktion der Konsole zu beschleunigen, denn die "anhaltende Nachfrage" durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sei noch immer hoch - zudem würden sich Animal Crossing: New Horizons und Monster Hunter Rise sehr gut verkaufen. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen, bestätigten die Pläne zur Ausweitung der Produktion gegenüber Nikkei , auch wenn diese Strategie für eine Konsole in ihrem fünften Jahr schon recht ungewöhnlich sei, zumal Microsoft und Sony ihre neuen Konsolen im November 2020 an den Start gebracht hatten.Darüber hinaus soll Nintendo ein "Switch-Nachfolgemodell" herausbringen, das "bessere Grafik" bieten soll, heißt es in dem Bericht weiter. Gerüchte über die "Switch Pro" gab es schon häufiger in den letzten Monaten ( wir berichteten ), aber Nintendo hat die Konsole bisher nicht offiziell angekündigt.Zudem schreibt Nikkei, dass der kostenpflichtige Abo-Dienst Nintendo Switch Online ebenfalls für "die robusten Verkaufszahlen" der Switch verantwortlich wäre. So hat sich die Zahl der Abonnenten innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt (auf 26 Mio. im September 2020)."Die Switch kann sowohl als Konsole als auch als Handheld-Gerät fungieren und hat sich daher in der häuslichen Umgebung bestens bewährt", sagte Hideki Yasuda, Senior Analyst beim Ace Research Institute gegenüber Nikkei