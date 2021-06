Bleibt nach der #NintendoDirect-Präsentation weiter dran, um bei Nintendo Treehouse: Live in knapp 3 Stunden auch Gameplay von einigen #NintendoSwitch-Spielen sehen zu können.



— Nintendo DE (@NintendoDE) June 2, 2021

Nintendo hat die nächste (große) Direct-Präsentation angekündigt. Am 15. Juni (Dienstag) zeigt Nintendo sein virtuelles Programm zur E3 2021. Den Anfang macht eine neue Nintendo-Direct-Ausgabe ab 18:00 Uhr. In der rund 40-minütigen Präsentation werden Switch-Spiele im Mittelpunkt stehen, die zum Großteil noch 2021 erscheinen werden. Direkt im Anschluss soll es mit dem Nintendo Treehouse: Live knapp drei Stunden lang weitergehen. "Neue Switch-Hardware" wurde in der Pressemitteilung nicht erwähnt.Die Nintendo Direct-Ausgabe ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Nintendo Treehouse: Live wird ausschließlich in englischer Sprache ausgestrahlt. Beide Präsentationen können auf dem deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo angeschaut werden.