Nintendo: TAG Heuer plant sportliche "Connected Watch" mit Super Mario

TAG Heuer möchte sich offensichtlich Super Marios Expertise als Kilometerfresser zunutze machen. Eine limitierte Smart-Watch des Herstellers soll ihren Nutzer mit "überraschenden Wendungen" dazu animieren, per Schrittzähler und Pulsmessung sein tägliches Bewegungsziel zu erreichen.Ob dazu auch motivationsfördernde Stromstöße zählen, wird nicht verraten. Für mehr Antrieb beim Gang um den Block sollen bei der "TAG Heuer Connected x Super Mario Limited Edition" u.a. auch diverse Animationen Marios sorgen. Ab einer bestimmten Grenze bekommt er z.B. einen Superpilz für mehr Größe und Stärke. Oder es muss in einer Röhre das Schritttempo des Klempners gehalten werden, "bei 9 Uhr leuchtet der Superstern auf, der Mario unbesiegbar macht".Zu den Funktionen des genutzten Betriebssystems Wear OS von Google zählen Google Pay für kontaktloses Zahlen, eine Musiksteuerung, eine Meeting-Checkliste mit persönlichem Assistenten, eine Übersetzungsfunktion und diverse Wellness-Features wie Herzfequenz oder täglicher Kalorienverbrauch. Ebenfalls dabei sind fünf alternative virtuelle Ziffernblätter, eine Sport- und Golf-App.Neben der nötigen GPS-Lokalisierung wird das Gadget mit Saphirglas und 5 ATM Wasserdichtigkeit beworben. Als Release-Datum in diversen Boutiquen des Herstellers wird lediglich "kommt bald" angegeben. Auf der offiziellen Website kann man sich bereits registrieren und die Armbanduhr nebst Animations-Schnickschnack von allen Seiten betrachten - preislich dürfte das schmucke Teil übrigens bei gut 2.000 Euro liegen.