Nintendo: 40 Minuten lange Direct-Präsentation mit Switch-Spielen angekündigt

Seid am 24.09. um 00:00 Uhr beim #NintendoDirect-Livestream dabei! In der etwa 40-minütigen Präsentation erhaltet ihr hauptsächlich Informationen zu den in diesem Winter erscheinenden Spielen für #NintendoSwitch.



— Nintendo DE (@NintendoDE) September 22, 2021

Nintendo hat eine neue Direct-Ausgabe angekündigt. In der etwa 40-minütigen Präsentation sollen hauptsächlich Details und Informationen zu Switch-Spielen verraten werden, die in den kommenden Monaten bzw. im Winter erscheinen sollen. Die Direct-Ausgabe wird am Freitag (24. September) um 00:01 Uhr ausgestrahlt, z.B. via YouTube