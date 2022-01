Nintendo: Mario Kart 9: Neues Nintendo-Rennspiel "mit Twist" soll sich wohl in Entwicklung befinden

Es ist schon eine Weile her, dass Nintendo einen neuen Hauptteil von Mario Kart veröffentlicht hat. Zwar ist mit Mario Kart 8 Deluxe im Jahr 2017 der bislang aktuellste Ableger für Nintendo Switch in den Handel gekommen – hierbei handelte es sich jedoch um eine Neuauflage des 2014 erschienenen Rennspiels für Wii U. Trotzdem ist das Spiel mit 38,74 Millionen Einheiten derzeit der meistverkaufte Titel auf der Nintendo Switch. Jetzt gibt es Berichte, dass sich der nächste Teil von Mario Kart in Entwicklung befinden soll.Die Informationen kommen von Branchenanalyst Serkan Toto, der sich in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Aussagen vor allem im Umfeld japanischer Unternehmen auszeichnete. In seinem Statement heißt es, dass Nintendo der Reihe einen "neuen Twist" verleihen wird. Um was es sich dabei handelt, hat der Experte aber nicht verraten. Schon seit einiger Zeit wünschen sich Fans, dass ein neuer Teil von Mario Kart den Weg von Super Smash Bros. geht und auch bekannte Charaktere außerhalb des Mario-Universums in das Rennspiel bringt. Der Analyst geht von einer Ankündigung noch in diesem Jahr aus. Zuletzt wurden mit dem Mobile-Ableger Mario Kart Tour sowie dem Switch-Spin-Off Mario Kart Live: Home Circuit zwei weitere Spiele außerhalb der Hauptserie veröffentlicht.