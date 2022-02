Nintendo: Gerüchte sprechen von neuer "Direct"-Ausgabe in diesem Monat

Presentation to look forward in the coming months:

FEBRUARY

-FEH Channel Anniversary Feb. 1st (2nd for Europe)

-Nintendo Direct



SPRING

-Monster Hunter Presentation (Sunbreak, Stories 2)

-Indie World

-Second FEH Channel

-Pokèmon Present

-Splatoon 3 Direct#Nintendo



— Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) January 31, 2022

Es liegt mittlerweile schon mehrere Monate zurück, dass die letzte Ausgabe von Nintendo Direct zu sehen war. Daher stellen sich viele Fans berechtigterweise die Frage, wann mit der nächsten Episode zu rechnen ist. Wenn es nach einem bekannten Leaker geht, wird es nicht mehr allzu lange dauern – ganz im Gegenteil.Demnach soll die nächste Ausgabe von Nintendo Direct im Februar 2022 stattfinden. Ein genauerer Termin ist bisher zwar nicht bekannt, doch die Präsentation soll dem Leak zufolge definitiv noch für diesen Monat geplant sein. Es ist zudem davon die Rede, dass es sich um eine klassische Episode der Show handeln wird und nicht etwa um eine abgespeckte Fassung beziehungsweise eine Kooperation mit einem bestimmten Partner. Es ist daher davon auszugehen, dass euch ein umfangreiches Line-up mit vielen Spielen und zahlreichen neuen Details/Material erwartet. Vielleicht gibt es sogar endlich wieder etwas von solchen Switch-Highlights wie Splatoon 3, dem neuen Bayonetta-Teil oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zu sehen.Die Information stammt von 'Samus Hunter', der in der Vergangenheit bereits mehrere Male mit seinen Leaks und Voraussagen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Vor allem bezüglich Informationen rund um Nintendo lag er oftmals richtig. Daher könnte auch an einem seiner jüngsten Tweets etwas dran sein.