Nintendo: Will eigenen Ansatz für Metaverse finden

Spätestens seit der Umbenennung von Facebook zu Meta ist das Metaverse in aller Munde und Basis für kontroverse Diskussionen. Im FAQ-Teil des letzten Finanzmeetings von Nintendo, auf das sich NFT News Today bezieht, äußerte sich nun auch Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa dazu: "Das Metaverse hat die Aufmerksamkeit vieler Firmen weltweit auf sich gezogen und hat großes Potential. Wenn das Konzept des Metaverse in den Medien vorgebracht wird, werden manchmal Spiele wie Animal Crossing: New Horizons genannt, in dieser Hinsicht ist das Metaverse interessant für uns", so Furukawa zum Fragensteller.Neben Nintendo haben auch andere Firmen Interesse am Metaverse, meist auf Basis einer individuellen Interpretation des Begriffes. Epic Games z.B. ist gerade dabei, Virtual- und Augmented-Reality ins Metaversum miteinzubinden. Dafür hat sich Epic Games eine Förderung von einer Milliarde US-Dollar geholt und auch finanziell von Sony unterstützt. Nintendo will hingegen, wie so oft, seinen eigenen Weg gehen und sich dafür erstmal jede Menge Zeit lassen: "Im Moment gibt es keine einfache Möglichkeit, um vorherzusehen, wie viel Überraschungen und Spaß das Metaverse für Konsumenten bereithält. Als Unternehmen, welches Unterhaltung verkauft, liegt unser Fokus darauf, stets neue Überraschungen und vor allem Spaß an unsere Kunden zu liefern. Wir spielen mit dem Gedanken, ob wir einen 'Nintendo-Ansatz' für das Metaverse finden können, der das Konzept leicht verständlich macht: Aber wir denken, dass im Moment nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist.“ Es bleibt also weiterhin abzuwarten, ob und wie intensiv Nintendo den Metaverse-Hype begleiten wird.