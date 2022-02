Nintendo: eShop für 3DS und Wii U wird im März 2023 eingestellt

Nachdem der Nintendo 3DS im letzten Jahr sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat, darf Ende dieses Jahres auch Wii U diesen Meilenstein zelebrieren. Schon bald muss auf beiden Plattformen jedoch auf die Kaufoption im eShop verzichtet werden. Das kündigte Nintendo in einer Mitteilung an. Demnach wird es ab Ende März 2023 nicht mehr möglich sein, digitale Spiele im eShop zu erwerben. Bereits erworbene Titel und DLCs können allerdings weiterhin heruntergeladen werden.Mit der Schließung der eShops werden über 1.000 Spiele verschwinden, die ausschließlich digital für 3DS und Wii U erhältlich waren. Zusätzlich dazu sind bald auch die über 500 Retro-Titel der Virtual Console nicht mehr verfügbar. Pläne für ein neues Virtual-Console-Angebot hat Nintendo nicht. Stattdessen wird man weiterhin Klassiker über Nintendo Switch Online anbieten. Knapp 180 dieser Spiele können hier mit einer Mitgliedschaft bereits gespielt werden.Wer also noch etwas im eShop für 3DS und Wii U kaufen möchte, sollte sich etwas beeilen. Denn bereits am 23. Mai 2022 kann kein Guthaben mehr über Kreditkarten auf das eigene Konto hinzugefügt werden. Ab dem 29. August 2022 lassen sich dann auch Guthabenkarten nicht mehr verwenden. Zum Abschied hat Nintendo noch eine Webseite gestartet , bei der ihr eure Spielaktivitäten auf 3DS und Wii U in Form von Erinnerungen ansehen könnt.