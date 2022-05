Nintendo: Gute Quartalszahlen für den japanischen Traditionshersteller

Der Pinguin @ H4 hat geschrieben: ? vor 40 Minuten Sw/Sh sind meiner Meinung nach besser als ihr Ruf. Sw/Sh sind meiner Meinung nach besser als ihr Ruf.

Halueth hat geschrieben: ? vor 20 Minuten Zum Thema: Ich hoffe dass die hohen Verkaufszahlen von Ring Fit Adventure auch zu einer ganzen Reihe von fitteren Menschen geführt hat/ führen wird. Geniales Game und ich bin echt erstaunt wie gut sich das verkauft.

Das ist schon beeindruckend und es hört nicht auf, es wird vermutet, dass die Switch dieses Jahr dann noch die PS4 überholt und somit nur noch den DS und die PS2 vor sich hat.Sind sie auch, wobei die Spiele einen recht guten Ruf haben, das ist recht offensichtlich, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, auch wenn man Online etwas anderes behauptet.Klar wird jetzt der ein oder andere argumentieren, dass es Pokemon ist und sich die Spiele sowieso immer verkaufen aber das erklärt nur eine gewisse Anzahl der Verkäufe und nicht dem gesamten Erfolg der Spiele.Offenbar scheint Sw/Sh bei der Spielerschaft besser anzukommen, als es dem ein oder anderen Pokemon-"Fan" lieb ist.Kleiner Fun Fact dazu :Gerade in Japan ist das Spiel unfassbar erfolgreich, was insofern interessant ist, als dass es eines der wenigen Spiele ist, die man nicht im Handheld-Modus spielen kann, was ein wenig dem widerspricht, was man gemeinhin über japan sagt, nämlich dass es ein reines Handheld-Land sei, was Gaming angeht.